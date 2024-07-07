«Попадет ли кремированный в Рай?»: казанский священник против сжигания тел усопших

Александр Ермолин: «Я, как православный священник, против кремации. В последнее время эта процедура становится все более популярной» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске мы говорили о том, почему не надо верить в сны и как исповедаться в первый раз. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин в подкасте «Батюшка против» рассказывает о том, почему он против кремации.

«Мы воспринимаем тело как сосуд Духа Святага»

Я, как православный священник, против кремации. В последнее время эта процедура становится все более популярной. Ее сторонники говорят, что это более гигиенично, что это более практично, что так мы экономим земельное пространство и так далее.

Но тут важно понимать христианское отношение к телу. Почему Церковь против кремации? Потому что мы воспринимаем тело как сосуд Духа Святага. Вот заметьте, древние философы говорили, что тело – это темница души, что оно ограничивает человека, а для святых отцов православной Церкви тело всегда было вместилищем Святого Духа. То есть тело – это то, что получило благодать во время Таинства Крещения, то, что принимало в себя Святые дары во время Таинства Причастия. Также важно понимать, что Господь создал человека по своему образу и подобию. То есть тело человека – это вместилище Святого Духа, и с самых древних времен мы видим примеры того, как христиане бережно и благоговейно относились к телам почивших мучеников. Мы видим примеры того, что в храмах есть святые мощи – останки тел святых. Поэтому мы стараемся благоговейно относиться к телу и предать его земле.

«Мы видим примеры того, что в храмах есть святые мощи – останки тел святых. Поэтому мы стараемся благоговейно относиться к телу и предать его земле» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Люди, испортившие природу вокруг нас, переживают, что тела навредят экологии»

Что касается аргументов в пользу того, что кремация защищает природу, то мне нравится ответ современного святого – Паисия Святогорца, который говорил, что люди, которые испортили всю природу вокруг нас, переживают, что тела будут им мешать и портить экологию. Это просто несоотносимые друг с другом вещи.

Конечно же, можно возразить и сказать, что есть страны, где живут православные люди, но там положена кремация, например в Японии и Таиланде. Если ситуация вынужденная и неизбежная, то, конечно же, можно прибегнуть к кремации. Но в России, где есть наши родные просторы, мы можем спокойно хоронить людей. Соответственно, нужно предать тело земле и совершить христианский обряд погребения.

Если же все-таки родственники кремировали православного человека, нужно его отпеть. Тем более если он жил духовной жизнью. А дальше такое же погребение, просто земле предают не тело, а урну с прахом.

Если же все-таки родственники кремировали православного человека, нужно его отпеть. Тем более если он жил духовной жизнью Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я бы, например, не хотел идти под мостом и чтобы на меня сыпали прах Иван Иваныча»

Я не понимаю ту практику, когда люди урну с прахом ставят на каминную полку дома или еще куда-нибудь. Я считаю это неправильным. Все-таки прах человеческий должен быть похоронен в земле. А развеять прах над морем – это что-то красивое, романтичное, но, на мой взгляд, не имеющее никакого смысла. Я бы, например, не хотел пройти под мостом в тот момент, когда там совершают этот ритуал, чтобы на меня кто-нибудь посыпал прах Иван Иваныча.

Конечно, очень важно понимать, что способ погребения никак не влияет на загробную участь человека. То есть для Бога все возможно, и Богу, который создал мир из ничего, не сложно создать человека и ввести его в Царствие Небесное, даже если не останется никакой частички от его тела. Но у нас есть христианская традиция погребения тела, и поэтому я против кремации как практики несвоевременной, ненужной и чуждой для православного человека.

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Свои вопросы на тему православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информа».

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