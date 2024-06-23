«Может ли батюшка раскрыть вашу тайну?»: священник о Таинстве исповеди

Александр Ермолин: «Люди представляют исповедь как-то по-своему. Они думают, что есть кабинка, падре и он тебя исповедует»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске мы говорили о том, почему нельзя верить в то, что по соннику можно предсказать будущее. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии в подкасте «Кофе с батюшкой» рассказывает о том, что такое исповедь и как исповедаться в первый раз.

«Люди представляют, как в фильме, где какой-нибудь кардинал принимает исповедь у крестных отцов итальянской мафии»

Что такое исповедь?

В первую очередь нужно определиться с понятием «исповедь». Так получилось, что благодаря массовой культуре, разным бразильским сериалам люди представляют исповедь как-то по-своему. Они думают, что есть кабинка, падре и он тебя исповедует. Либо представляют, как в фильме, где какой-нибудь кардинал принимает исповедь у крестных отцов итальянской мафии. Часто именно что-то такое люди понимают под словом «исповедь».

Но это абсолютно не имеет никакого отношения к реальной практике совершения таинства исповеди. Давайте разберемся, что же это такое. Само слово «исповедь» имеет греческие корни и звучит как «метанойя», что означает «перемена ума». Нужно понимать, что есть исповедь как материальное действие, когда человек приходит в храм, рассказывает о грехах, священник читает молитву, в которой просит Господа простить человеку грехи вольные и невольные. А есть то, что является внутренней составляющей исповеди, когда у человека происходит серьезная духовная внутренняя работа, происходит перемена ума, то есть изменение его жизни.

Давайте представим себе пример: допустим, человек приходит и говорит: «Я страдаю чревоугодием». Он просит, чтобы ему простили его грех, а что дальше? Дальше происходит серьезная работа над собой, человек должен постараться воспитать в себе добродетель, которая противоположна его греху. Если человек страдает обжорством, он должен воспитать в себе любовь к посту, умеренности, смирению и так далее.

«Исповедь – это наша просьба к Богу о прощении грехов человеческих» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Единственный грех, который не может быть прощен»

Для чего исповедоваться?

Исповедь – это наша просьба к Богу о прощении грехов человеческих. В Священном Писании приводятся слова Творца: «Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Эту власть Господь дает апостолам, дает ее церковной иерархии, епископам, священникам, и поэтому Церковь имеет такую власть и такое право.

Если мы раскаиваемся в грехах, значит, можно продолжать их совершать?

Нет такого греха, который бы Бог не прощал. Единственный грех, который может быть не прощен, – это грех, в котором человек не может покаяться, например грех самоубийства. Потому что смерть наступает в момент его совершения.

Господь говорит в Священном Писании, что нужно прощать прегрешения до 77 раз. Понятно, что человек живет, кается в чем-то, потом снова начинаются какие-то искушения, падения. Да, бывает так, что в нашей жизни мы согрешаем в чем-то, каемся в этом, и очень важно понимать, что очень важно, в каком состоянии Господь тебя застанет: застанет тебя в упадке или в состоянии духовного подъема.

Часто люди говорят, что не будут исповедоваться, потому что «я снова нагрешу». Важно понимать, что это один из поводов дать себе оправдание: «Я не буду это делать, потому что я не исправлюсь». Давайте тогда не будет чистить зубы, потому что они снова испачкаются, не будем расчесываться, потому что снова взлохматимся, и так далее.

Что нужно говорить на исповеди?

Очень простой совет: вы, главное, придите, а дальше я вам подскажу. Именно так я стараюсь исповедовать людей, которые приходят на исповедь в первый раз. Я задаю им очень простой вопрос: «А как вы сами думаете?», и дальше человек думает, рассказывает, и зачастую это все неправильно, он не понимает грехов. Но, тем не менее, называет то, что находится у него на душе, то есть то, за что он переживает. Зачастую это переживания на уровне «обидел кошечку, украл яблоко из сада», но при этом человек не замечает, что он занимался гаданием, делал кучу абортов. Поэтому я задаю подходящие вопросы, подсказываю человеку.

«Исповедь принимает сам Господь, а священник является только лишь свидетелем» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Как я расскажу батюшке, что изменяю мужу? Он же мужчина!»

Я стесняюсь исповедоваться, что делать?

Бывает очень часто, что лукавый подкидывает нам ложное стеснение, человек начинает говорить: «Ну как я буду говорить, если я чего-то стесняюсь? А как я скажу батюшке, что изменяю мужу? Он же мужчина!» Здесь очень важно помнить два момента – исповедь принимает сам Господь, а священник является только лишь свидетелем. Второй момент заключается в том, что иногда люди переоценивают свое собственное значение. Многие думают, что когда человек в какой-нибудь большой праздник исповедует 200 человек, то именно тебя он запомнит, именно то, что ты конфетку в пост съел или то, что именно ты изменяешь мужу или жене. Тут нужно все-таки быть немного поскромнее.

Может ли священник раскрыть тайну исповеди?

Нет, он не может. У нас есть такое понятие, как тайна исповеди. Причем эта тайна охраняется даже современными российскими законами. То есть священник не имеет права никому говорить о том, что было ему рассказано во время таинства исповеди.

Если на исповеди кто-то признается в убийстве, священник расскажет об этом полиции?

У Хичкока есть хороший фильм, называется он «Я исповедуюсь». Там рассказывается про католического священника, которому его прихожанин исповедался в грехе убийства. Этот священник никому об этом не рассказал, он сохранил эту тайну. Он видел, как шло следствие, которое в какой-то момент пришло к выводу, что убийство совершил сам священник. Начинается суд, всплывает много интересных фактов, но он сохраняет тайну исповеди до последнего. Не буду делать спойлеров и говорить, чем все закончилось, всем советую посмотреть этот фильм. Кстати, Хичкок – верующий католик.

«У нас есть такое понятие, как тайна исповеди. Причем эта тайна охраняется даже современными российскими законами» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если человек никогда не исповедовался и не причащался, то он только по названию христианин»

Как сделать шаг к первой исповеди?

Бывает так, что человек стал ходить в храм, ему стало интересно и он решил прийти на исповедь. И он говорит: «Я подготовлюсь к причастию, прочитаю три канона, буду поститься неделю, сделаю то, се и еще что-нибудь». Я обычно такого человека торможу. Говорю: «Стоп, дорогой! Ты хотел исповедаться? Все, пошли!» Он начинает паниковать, говорить, что не готовился. Так и не надо готовиться! Таинство исповеди не предполагает, что сразу после этого тебя причащают. Ты можешь исповедаться в любое время дня. Во время таинства священник читает молитву, задает наводящие вопросы, и потом уже на основании того, что было сказано, человек готовится к причастию.

Поэтому когда человек изъявляет желание, я просто беру и веду его на исповедь. Это очень важно.

Если человек никогда не исповедовался, не причащался и умер, что тогда?

Если человек никогда не исповедовался и не причащался, то он только номинально христианин. То есть только крещеный и никакой духовной жизнью он не жил. Мы не выносим суждения за Бога, мы не знаем, что с этим человеком будет, но с церковной точки зрения ничего хорошего ожидать не стоит.

Батюшка может отругать на исповеди?

Есть еще такой страх, что батюшка будет ругаться. Реально есть такие люди, которые думают, что батюшка будет ругаться на исповеди, и поэтому не исповедуются. Мне хочется спросить: сколько вы знаете случаев, когда батюшка отругал во время такого таинства?

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Свои вопросы на тему православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информа».

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