«Как быть, если снятся умершие родственники»: казанский священник о вере в сновидения

Александр Ермолин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске мы говорили о том, почему ребенка лучше крестить в младенчестве и о талисмане красная нить как о суеверии и бесовском атрибуте. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии в подкасте «Батюшка против» рассказывает о том, почему не надо верить в сны.

«Вера в сны – пережиток язычества, и это то, что лишает тебя свободы»

Я, как православный священник, против веры в сны. Вера в сны – это пережиток язычества и это то, что лишает тебя свободы, делает тебя рабом этой веры. Вера в сны – это очень древнее античное наследие древних языческих оракулов. Они по снам предсказывали будущее, давали разные толкования. Христианская Церковь с самых первых дней своей истории была против того, чтобы православный человек верил в сны, искал в них какие-то знаки, предзнаменования, находил во всевозможных сонниках толкования, ходил ко всевозможным гадалкам.

Очень плохо то, что вера в сны лишает тебя свободы воли. Вот увидел человек сон, просыпается, сразу же открывает какой-то сонник: этим он показывает свою духовную немощь. Это значит, что он боится того, что в этом мире произойдет.

Мы должны понимать очень важную вещь: да, иногда сны сбываются, но это – большая ловушка от лукавого. Один раз совпало, второй раз, третий, и человек становится настолько зависимым от веры в сны, что уже готов согласиться на все что угодно. Человек начинает выискивать какие-то совпадения и сам себе доказывать свою веру.

Некоторые говорят, что в православной традиции тоже есть вера в сны, и указывают на святого Иосифа, которому Господь явился во сне и дал указание взять Деву Марию и младенца Иисуса Христа и вести их в Египет. Кто-то вспоминает святых, которые во сне получали божественные откровения. Здесь очень важно понимать, что святые относились к снам с большой осторожностью и говорили о том, что лучше пропустить десяток подлинных чудес, чем признать одно ложное. Поэтому нужно быть очень аккуратным. Святые много и много раз отвергали то, что видели во сне, до тех пор, пока не убеждались, что это подлинное видение.

«Человек не может не переживать о смерти своего ближнего, поэтому с вероятностью в 99 процентов этот человек будет вам сниться, потому что вы о нем думаете» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сон – это время, когда человек духовно не собран, поэтому лукавый пользуется ситуацией»

Есть интересный пример из жизни нашего современника митрополита Антония Сурожского. В свое время он осознал, что у него есть дар чтения мыслей. Он начал молиться: «Господи, если это от тебя, пусть остается, а если не от тебя, пусть уйдет». Он долго молился, и этот дар у него пропал.

Возможно, ангелы и Господь являются именно во сне потому, что человеку сложно воспринять небесные силы, и если бы человек вживую пообщался с ними, ему было бы сложно это воспринять. То есть Господь, любя человека, жалея его, является к нему во сне.

Сон – это время, когда человек духовно не собран, поэтому лукавый пользуется ситуацией и может давать неправильные наставления или соблазнить человека на грех.

Важно понимать также то, что сны – это работа нашего подсознания. Так мы осмысляем события произошедшего дня.

«Иногда мне говорят: «Батюшка, мне приснился покойник, он сказал, чтобы мы принесли ему носки, потому что ему холодно, и просил налить компота» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Люди пытались положить в гроб «сменку» – хоронили летом, решили, что покойник зимой должен переодеться»

Иногда мне говорят: «Батюшка, мне приснился покойник, он сказал, чтобы мы принесли ему носки, потому что ему холодно, и просил налить компота». Начинается какое-то мракобесие – люди идут на могилу, поливают на нее компот, приносят зимнюю одежду. У меня был реальный случай, когда люди пытались положить в гроб «сменку». Хоронили летом, решили, что покойник зимой должен переодеться.

Как быть, если являются усопшие родственники и что-то говорят? Нужно понимать, что это работа нашего подсознания. Человек не может не переживать о смерти своего ближнего, поэтому с вероятностью в 99 процентов этот человек будет вам сниться, потому что вы о нем думаете. Это так же, как человеку, который готовится сдавать на права, будет сниться, что он завалил экзамен или в автомобиле пропали педали и так далее. Это совершенно нормальное и естественное состояние человека.

Но совершенно ненормально и неестественно то, что человек эти сны наделяет неким смыслом. Пытается делать то, что ему в этом сне говорят. И вот тут как раз лукавый его улавливает. Усопший просил принести ему компот, и все – человек уже побежал могилу этим компотом поливать, не понимая, что так он совершает откровенное языческое действие. Запомните: лучше меньше грешить и читать вечерние молитвы.

Если приснился плохой сон, нужно перекреститься и жить дальше, а если вы согрешили во сне, не стоит переживать, это то действие, которое совершили не вы, это просто сон. Если случаются какие-то навязчивые сны такого характера, может быть, это просто сигнал того, что в вашей духовной жизни есть какие-то проблемы. А чтобы снились хорошие сны, могу посоветовать меньше грешить и больше читать «Вечернее правило на сон грядущий».

***

Свои вопросы на тему православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информа».

ДРУГИЕ ВЫПУСКИ #КОФЕ С БАТЮШКОЙ И #БАТЮШКА ПРОТИВ