«Поможем, чем можем»: нижнекамцы готовят тысячи порций сухих супов для бойцов
В день до 500 порций – такова производительность цеха по изготовлению сухих супов в Нижнекамске, который работает уже более двух лет. В небольшом помещении волонтеры из группы «Поможем, чем можем», а это порядка 20 женщин, большинство из которых пенсионеры, готовят еду для бойцов СВО по собственной рецептуре.
«Сушеный чеснок, укроп, сельдерей – все перемалываем до состояния порошка. Получаются настоящие специи. Остальные овощи в нарезанном виде сушим в специальной печке», – рассказывают волонтеры.
Эти натуральные ингредиенты становятся основой для сухих супов, которые завоевали популярность на передовой. По сути, это те же супы быстрого приготовления, только без консервантов и с домашним вкусом.
«Здесь обычная лапша, которая готовится вручную. В принципе, дома ее точно так же делают», – поясняют в цеху.
Евгения Менязова одной из первых предложила заняться таким производством в Нижнекамске, переняв опыт крымских волонтеров. Рецепты некоторых супов пришлось пересмотреть, чтобы сделать их более сытными.
«За счет того, что мы сушим, витамины сохраняются. Срок годности мы ставим минимум шесть месяцев, а крымские волонтеры имели опыт хранения до двух лет», – говорит Евгения Менязова, волонтер группы «Поможем, чем можем».
Особое внимание уделяется фасовке – каждый ингредиент добавляют аккуратно, строго по граммам, чтобы не нарушить рецептуру.
«Лапшу тоже взвешиваем, все укладываем по граммовке. Потом добавляем зелень, соль, перец», – объясняет волонтер группы Зария Плотникова.
В цеху работают около 10 человек, но в некоторые дни собирается до 20 волонтеров. В 2024 году группа «Поможем, чем можем» изготовила более 23 тыс. порций сухого супа.
«В неделю мы собираемся по вторникам и пятницам. За каждую фасовку получается от 400 до 500 порций. Делаем борщ, рассольник, гороховый суп, суп-пюре, салат из свеклы, суп-лапшу», – рассказывает волонтер Резеда Шишкина.
Помещение для работы предоставила Ассоциация садоводческих товариществ Нижнекамска. Волонтеры также принимают помощь в виде овощей, которые можно приносить в двухэтажное здание на Вокзальной, 22.
«Продукты быстро заканчиваются, а руки нужны всегда», – говорят волонтеры. И каждый может внести свой вклад, помогая тем, кто находится на передовой.
Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.
С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.
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Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.