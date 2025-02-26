«Поможем, чем можем»: нижнекамцы готовят тысячи порций сухих супов для бойцов

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В день до 500 порций – такова производительность цеха по изготовлению сухих супов в Нижнекамске, который работает уже более двух лет. В небольшом помещении волонтеры из группы «Поможем, чем можем», а это порядка 20 женщин, большинство из которых пенсионеры, готовят еду для бойцов СВО по собственной рецептуре.

«Сушеный чеснок, укроп, сельдерей – все перемалываем до состояния порошка. Получаются настоящие специи. Остальные овощи в нарезанном виде сушим в специальной печке», – рассказывают волонтеры.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Эти натуральные ингредиенты становятся основой для сухих супов, которые завоевали популярность на передовой. По сути, это те же супы быстрого приготовления, только без консервантов и с домашним вкусом.

«Здесь обычная лапша, которая готовится вручную. В принципе, дома ее точно так же делают», – поясняют в цеху.

Евгения Менязова одной из первых предложила заняться таким производством в Нижнекамске, переняв опыт крымских волонтеров. Рецепты некоторых супов пришлось пересмотреть, чтобы сделать их более сытными.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«За счет того, что мы сушим, витамины сохраняются. Срок годности мы ставим минимум шесть месяцев, а крымские волонтеры имели опыт хранения до двух лет», – говорит Евгения Менязова, волонтер группы «Поможем, чем можем».

Особое внимание уделяется фасовке – каждый ингредиент добавляют аккуратно, строго по граммам, чтобы не нарушить рецептуру.

«Лапшу тоже взвешиваем, все укладываем по граммовке. Потом добавляем зелень, соль, перец», – объясняет волонтер группы Зария Плотникова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В цеху работают около 10 человек, но в некоторые дни собирается до 20 волонтеров. В 2024 году группа «Поможем, чем можем» изготовила более 23 тыс. порций сухого супа.

«В неделю мы собираемся по вторникам и пятницам. За каждую фасовку получается от 400 до 500 порций. Делаем борщ, рассольник, гороховый суп, суп-пюре, салат из свеклы, суп-лапшу», – рассказывает волонтер Резеда Шишкина.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Помещение для работы предоставила Ассоциация садоводческих товариществ Нижнекамска. Волонтеры также принимают помощь в виде овощей, которые можно приносить в двухэтажное здание на Вокзальной, 22.

«Продукты быстро заканчиваются, а руки нужны всегда», – говорят волонтеры. И каждый может внести свой вклад, помогая тем, кто находится на передовой.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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