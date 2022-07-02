Помощник президента ЦСКА отреагировал на назначение Знарка главным тренером «Ак Барса»

Бывший хоккеиста «Ак Барса», ныне являющийся помощником президента хоккейного клуба ЦСКА, Алмаз Гарифуллин прокомментировал назначение Олега Знарка на пост главного тренера казанского клуба.

«Подписание «Ак Барсом» Олега Валериевича Знарка — это прежде всего авторитет у игроков, тем более таких именитых новичков, какие имеются у казанского клуба. Во-вторых, это его предыдущие достижения — он выиграл всё, кроме Кубка Стэнли. Но с другой стороны — это и ответственность, вложены большие деньги, дорогие игроки, все условия и амбиции. Любой результат, кроме Кубка Гагарина, будет неприемлем», — цитирует Гарифуллина Metaratings.

Напомним, накануне официально стало известно, что Олег Знарок стал главным тренером «Ак Барса».

Помощниками наставника станут Юрий Бабенко и Александр Бойков. Александр Агопеев продолжит работу тренером вратарей, Денис Коротышев назначен тренером по физподготовке.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал об официальном назначении Знарка на пост главного тренера «Ак Барса».