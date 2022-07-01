Олег Знарок назначен главным тренером «Ак Барса»

«Ак Барс» объявил о назначении Олега Знарка на должность главного тренера казанского клуба.

Стоит отметить, что Знарок наряду с Зинэтулой Билялетдиновым является единственным главным тренером с тремя завоеванными кубками Гагарина. Кроме того, на счету наставника значатся золотые медали зимних Олимпийских игр 2018 года под руководством сборной России.

Олег Знарок – новый главный тренер «Ак Барса»

Фото: © ak-bars.ru

На своем новом посту Знарок сменит Дмитрия Квартальнова, ранее покинувшего казанский клуб. Квартальнов руководил в Казани три сезона и за этот период добыл с «барсами» серебряные и бронзовые медали чемпионата России.

Помощниками Знарка станут Юрий Бабенко и Александр Бойков. Александр Агопеев продолжит работу тренером вратарей, Денис Коротышев назначен тренером по физподготовке.

Напомним, казанский клуб в это межсезонье пополнился уже пятью хоккеистами. Контракты с «Ак Барсом» подписали форварды Вадим Шипачев и Кирилл Семенов, а также защитники Вячеслав Войнов, Динар Хафизуллин и Василий Токранов. Вскоре пополнить ряды «барсов» должны также нападающие Александр Радулов, Станислав Галиев, а также голкипер Амир Мифтахов.