Олег Знарок назначен главным тренером «Ак Барса»
«Ак Барс» объявил о назначении Олега Знарка на должность главного тренера казанского клуба.
Стоит отметить, что Знарок наряду с Зинэтулой Билялетдиновым является единственным главным тренером с тремя завоеванными кубками Гагарина. Кроме того, на счету наставника значатся золотые медали зимних Олимпийских игр 2018 года под руководством сборной России.
На своем новом посту Знарок сменит Дмитрия Квартальнова, ранее покинувшего казанский клуб. Квартальнов руководил в Казани три сезона и за этот период добыл с «барсами» серебряные и бронзовые медали чемпионата России.
Помощниками Знарка станут Юрий Бабенко и Александр Бойков. Александр Агопеев продолжит работу тренером вратарей, Денис Коротышев назначен тренером по физподготовке.
Напомним, казанский клуб в это межсезонье пополнился уже пятью хоккеистами. Контракты с «Ак Барсом» подписали форварды Вадим Шипачев и Кирилл Семенов, а также защитники Вячеслав Войнов, Динар Хафизуллин и Василий Токранов. Вскоре пополнить ряды «барсов» должны также нападающие Александр Радулов, Станислав Галиев, а также голкипер Амир Мифтахов.