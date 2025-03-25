Помощник депутата Госдумы Шамсутдинов рассказал, почему «модернизируют» ЕГЭ

В российской системе образования сейчас доминирует профориентационное направление и ориентир на практику. Об этом заявил помощник депутата Госдумы, кандидат педагогических наук Раиль Шамсутдинов, чьи слова приводит «Татарстан 24».

В связи с чем, по его словам, становится более практикоориентированным и ЕГЭ. Так, за 10 лет существования единого госэкзамена вопросы сильно «модернизировали». Сейчас школьники уже не могут на них ответить «на шару».

Цель таких усовершенствований одна – дать школьнику не просто окончить школу и получить аттестат, но и поступить в ВУЗ, по окончанию которого он сможет найти достойную работу.

Ранее были названы самые популярные предметы ОГЭ по выбору у девятиклассников РТ. Также глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин рассказал о нововведениях в ЕГЭ.