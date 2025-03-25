Названы самые популярные предметы ОГЭ по выбору у девятиклассников РТ

Самыми популярными предметами по выбору ОГЭ у девятиклассников стали информатика, география и обществознание. Об этом сообщил глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в кабине РТ.

«Информатике отдали предпочтение – 48,2% выпускников девятых классов, географии – 46,7% и обществознанию – 38%. При этом доля, выбравших физику, географию и биологию, увеличилась по сравнению с 2024 годом», – рассказал министр образования и науки.

По его словам, родной язык как предмет по выбору будут сдавать более 5,7 тыс. обучающихся. Это на 1,8 тыс. человек больше, чем в прошлом году.

Государственная итоговая аттестация выпускников девятых классов включает четыре экзамена – русский язык, математику и два предмета по выбору школьника. Дети с ограниченными возможностями здоровья могут сдать только русский язык и математику, отметил Хадиуллин.

Досрочный период ОГЭ пройдет с 22 апреля по 17 мая, основной – с 21 мая по 2 июля и дополнительный – с 2 по 23 сентября. На досрочный период ОГЭ в республике заявились четыре девятиклассника из Казани и Набережных Челнов.

В этом учебном году в Татарстане ОГЭ сдадут более 45,4 тыс. выпускников девятых классов.