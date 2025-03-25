«Ужесточение очень серьезное»: глава Минобрнауки РТ назвал нововведения в ЕГЭ

Впервые в этом году абитуриенты, поступающие в вузы на профильные специальности, будут сдавать экзамены по соответствующим предметам. То есть экзаменационный предмет будет соответствовать направлению подготовки. Об этом сообщил глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в кабмине РТ.

«Если раньше, выбирая инженерные специальности, абитуриенты обязательно сдавали обществознание, то теперь химию или физику. Если ты хочешь стать химиком, значит, должен знать химию. Если хочешь стать физиком, то должен знать физику. Ужесточение в этом году очень серьезное, а через год будет еще», – рассказал министр образования и науки.

По словам Хадиуллина, чтобы получить аттестат, выпускникам 11-х классов нужно сдать ЕГЭ или ГВЭ (государственный выпускной экзамен) по русскому языку и математике.

«Для поступления в вуз на все специальности и направления ЕГЭ по русскому языку – это вступительное испытание номер один», – подчеркнул он.

Глава Минобрнауки РТ уточнил, что для поступления в вуз учитываются результаты ЕГЭ по математике профильного уровня.

«Базовая математика не является вступительным испытанием», – отметил он.

Для поступающих по целевому направлению в этом году увеличено количество баллов за индивидуальные достижения. Так, можно получить до 15 баллов, включая дополнительные пять баллов за профориентационные мероприятия, проводимые заказчиками целевого обучения.

«Порядок учета общих индивидуальных достижений, в том числе количество баллов, начисляемых за общие индивидуальные достижения, устанавливается учебным заведением самостоятельно», – заявил Хадиуллин.

Еще одно новшество касается минимального количества баллов ЕГЭ по математике и истории. Для поступления в вуз они повысились с 39 до 40, заметил он.

«Для получения аттестата выпускнику достаточно получить 24 балла на ЕГЭ по русскому языку и 27 – по математике профильного уровня. Но для подачи документов в государственный вуз этих баллов недостаточно – должно быть не менее 40 баллов и по русскому языку, и по профильной математике», – добавил министр.

Досрочный период ЕГЭ стартовал 21 марта и продлится до 21 апреля. В нем участвуют 33 выпускника этого года и студенты колледжей. Основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 11 июня.

Как и в прошлом году, 3 и 4 июля выпускники этого года смогут пересдать один из предметов ЕГЭ, чтобы попытаться улучшить результат.

Для проведения ЕГЭ в основной период будут организованы 84 пункта проведения экзамена с онлайн-видеонаблюдением. Для сдачи ГВЭ и на дому будет открыт еще 71 пункт под офлайн-видеонаблюдением.

«До начала экзаменов все пункты будут подключены к защищенной сети передачи данных, что позволит обеспечить информационную безопасность при проведении экзаменов», – проинформировал Хадиуллин.

Экзаменационные материалы передадут в пункты проведения по интернету. Печатать и сканировать их будут в аудитории.