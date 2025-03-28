Помощь с передовой: боец СВО из Аканыша поддержал благотворительный ифтар для детей

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Даже находясь вдали от дома, на передовой специальной военной операции, военнослужащие продолжают заботиться о своей малой родине. Один из таких примеров – поступок Айнура Аминова из села Татарские Суксы Актанышского района, который вместе с боевыми товарищами поддержал детей, нуждающихся в особом внимании.

Узнав о подготовке молодежным центром «Яшьлек» благотворительного ифтара для детей с ограниченными возможностями здоровья, Айнур Аминов и его сослуживцы из 810-й бригады морской пехоты собрали 25 тысяч рублей и перечислили их организаторам.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

«Для нас важно, чтобы дети чувствовали заботу и внимание. Пусть этот скромный вклад поможет сделать праздник по-настоящему теплым», – передал Айнур в телефонном разговоре.

На днях в мечети «Буляк» прошел благотворительный ифтар, собравший мальчиков и девочек с ограниченными возможностями здоровья, а также детей, состоящих на учете в районной детской комиссии. Атмосфера в этот вечер была пропитана добротой и единением.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Активная молодежь Актаныша – работники здравоохранения, образования, сферы услуг – внесла свой вклад в организацию праздника. Молодые специалисты также собрали значительную сумму, благодаря чему дети получили не только угощения, но и теплую поддержку.

Имам-хатыб мечети Ришат хазрат Анамов провел проповедь, а затем все вместе прочитали вечернюю молитву «Ахшам». После этого детей ждал вкусный ужин, приготовленный кафе «Тургай». Студентки технологического техникума по специальности «повар-кондитер» под руководством Фандили абыстай Мирзагитовой помогли в сервировке столов, создавая комфортную атмосферу для каждого гостя.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Для многих приглашенных детей это редкая возможность выйти в свет и пообщаться со сверстниками. Их сопровождали мамы, которые не скрывали эмоций.

«Мой сын был так счастлив! Он сказал, что сегодня ел самые вкусные блюда», – поделилась одна из мам.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

«Спасибо всем, кто подарил нашим детям этот праздник!» – писали родители в отзывах.

После завершения ифтара оставшуюся еду передали в Поисевский дом престарелых и инвалидов. А неизрасходованные средства, по предложению участников, передали мечети «Буляк».

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой