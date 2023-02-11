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Происшествия
11 февраля 2023  10:39

Медики рассказали о состоянии мамы и ребенка, спасшихся из пожара в Пестречинском районе

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Медики рассказали о состоянии мамы и ребенка, спасшихся из пожара в Пестречинском районе
фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В пресс-службе РКБ рассказали «Татар-информу» о состоянии женщины, которая спаслась вместе с ребенком из пожара в частном доме в поселке Новое Шигалеево в Пестречинском районе республики.

«У женщины состояние стабильно тяжелое. Она получила травму позвоночника, ее готовят к операции», – уточнили в пресс-службе клиники.

О состоянии мальчика, который также выжил в пожаре, рассказали в пресс-службе ДРКБ.

Ребенок стабилен, находится на кислороде, в сознании.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что утром в поселке Новое Шигалеево вспыхнул дом. В результате пожара погиб отец и трое дочерей. Матери с маленьким сыном удалось спастись.

 

#дркб #ркб #пострадал на пожаре
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