Отец с двумя маленькими дочками погибли на пожаре в Пестречинском районе РТ

фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Трагедия произошла сегодня в восьмом часу утра в Пестречинском районе РТ в поселке Новое Шигалеево.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ



Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в поселке вспыхнул частный двухэтажный дом. Известно, что в нем проживала семья с четырьмя детьми.

Фото: © пресс-служба прокуратуры РТ

Женщине с одним ребенком удалось спастись. Сейчас они в больнице. Отец и двое других детей погибли. Судьба четвертого малыша неизвестна.

Фото: © пресс-служба прокуратуры РТ

Причины происшествия устанавливаются.

Как рассказал «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, на место происшествия выехал прокурор района Фанис Шайхаттаров. Организована проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

По данным источника агентства, в огне погибли отец и двое маленьких дочек. Судьба еще одной дочери неизвестна.