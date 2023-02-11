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Происшествия
11 февраля 2023  09:17

Отец с двумя маленькими дочками погибли на пожаре в Пестречинском районе РТ

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Отец с двумя маленькими дочками погибли на пожаре в Пестречинском районе РТ
фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Трагедия произошла сегодня в восьмом часу утра в Пестречинском районе РТ в поселке Новое Шигалеево.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ


Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в поселке вспыхнул частный двухэтажный дом. Известно, что в нем проживала семья с четырьмя детьми.

 

Фото: © пресс-служба прокуратуры РТ

Женщине с одним ребенком удалось спастись. Сейчас они в больнице. Отец и двое других детей погибли. Судьба четвертого малыша неизвестна.

 

Фото: © пресс-служба прокуратуры РТ

Причины происшествия устанавливаются.

Как рассказал «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, на место происшествия выехал прокурор района Фанис Шайхаттаров. Организована проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

По данным источника агентства, в огне погибли отец и двое маленьких дочек. Судьба еще одной дочери неизвестна.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

 

#погибли в огне #МЧС РТ #Прокуратура РТ
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