Отец с двумя маленькими дочками погибли на пожаре в Пестречинском районе РТ
Трагедия произошла сегодня в восьмом часу утра в Пестречинском районе РТ в поселке Новое Шигалеево.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в поселке вспыхнул частный двухэтажный дом. Известно, что в нем проживала семья с четырьмя детьми.
Женщине с одним ребенком удалось спастись. Сейчас они в больнице. Отец и двое других детей погибли. Судьба четвертого малыша неизвестна.
Причины происшествия устанавливаются.
Как рассказал «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, на место происшествия выехал прокурор района Фанис Шайхаттаров. Организована проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.
По данным источника агентства, в огне погибли отец и двое маленьких дочек. Судьба еще одной дочери неизвестна.