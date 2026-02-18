«Помогал фирмам, в том числе маминой»: за что осудили экс-главу отдела Минземимущества РТ

Вахитовский суд Казани поставил точку в уголовном деле о превышении полномочий и незаконной предпринимательской деятельности экс-начальника отдела Управления Минземимущества Татарстана Ильшата Аминова. Несмотря на то что прокуратура запрашивала реальный срок, суд приговорил его к условному наказанию. Подробнее в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Наказание считать условным»

Вахитовский суд Казани вынес приговор экс-начальнику отдела Управления Минземимущества Татарстана Ильшату Аминову. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Перед оглашением приговора все стороны уже собрались в зале, на их фоне выделялся Ильшат Аминов – он заметно нервничал, ходил из стороны в сторону и требовал не снимать его.

Потом судья зашел в зал.

«Признать виновным и назначить наказание в виде лишения свободы на 2,5 года условно с запретом занимать государственные должности на тот же срок», – сказал он.

Стоит отметить, что в прениях государственный обвинитель Михаил Житлов запрашивал для Аминова реальный срок – два года и месяц колонии общего режима. Адвокат Аминова, напротив, просила его полностью оправдать. Она же рассказывала, почему Ильшат Аминов несколько раз менял показания и оговаривал себя.

«На него оказало влияние заключение под стражу и давление, следователь также угрожал возбудить статью о мошенничестве и привлечь по ней его мать. Поэтому он приписал себе лишнего, позже он оговорил себя, чтобы ему изменили меру пресечения на домашний арест. В итоге он подтвердил, что это был лишь самооговор», – рассказывала она.

«Татар-информ» сообщал, что в декабре 2024 года сотрудники УФСБ задержали Ильшата Аминова – тогда он занимал должность начальника отдела Управления Минземимущества Татарстана. Его подозревали в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Тогда же было возбуждено уголовное дело.

В сентябре прошлого года Ново-Савиновский суд города Казани удовлетворил иск прокуратуры Татарстана об обращении в доход государства имущества, приобретенного в нарушение антикоррупционного законодательства.

Суд постановил: обратить в доход государства сто процентов доли участия в уставном капитале юрлица ООО «Аркад», два коммерческих нежилых помещения и около 6 млн рублей, полученных от реализации и эксплуатации недвижимости.

Ранее по результатам рассмотрения представления прокурора Татарстана Ильшат Аминов был уволен в связи с утратой доверия.

«Покровительствовал фирме матери»

В мае 2025 года уголовное дело Ильшата Аминова стартовало в Вахитовском суде Казани. Большая часть вменяемых ему статей осталась, однако исчезло обвинение в мошенничестве.

По версии следствия, с июня 2021 года по ноябрь 2024-го Аминов помогал организациям «Аркад», «Стройконтинент», «Направление», «Урын» и «Регламент» при заключении договоров аренды государственной недвижимости.

Следствие вменяет ему в вину, что, зная о запрете на предпринимательскую деятельность, Ильшат Аминов участвовал в работе этих организаций, предоставляя им покровительство и преимущество.

Ко всему прочему, он занизил стоимость арендных платежей и заключил договоры аренды с этими организациями. Тем самым он нанес ущерб государству на 2,8 млн рублей. Ранее Ильшат Аминов настаивал, что не имеет никакого отношения к оценке при сдаче в аренду госимущества, – этим, по его словам, занимались другие люди.

По версии следствия, особые претензии к организации «Аркад», зарегистрированной на имя его матери. Ей он помогал с целью получения выгоды для себя, матери и друга. А также планировал распоряжаться государственным имуществом по своему усмотрению.

Адвокат Ильшата Аминова рассказала в суде, что они намерены обжаловать приговор.