«Оставьте меня с семьей»: за что суд арестовал главу отдела Управления Минземимущества РТ

Вахитовский суд Казани сегодня разбирался, возможно ли отпустить под домашний арест начальника отдела Управления Минземимущества Татарстана Ильшата Аминова. О деталях обвинения, недоверии адвоката суду и о возмущении родственников задержанного – в репортаже «Татар-информа».





Ильшата Аминова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Покровительствовал пяти организациям»

Вахитовский суд Казани на два месяца арестовал начальника отдела Управления Минземимущества Татарстана Ильшата Аминова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Судебное заседание длилось порядка двух с половиной часов. Сначала для его проведения не получалось найти свободного судью, после этого адвокат Аминова попросил время, чтобы ознакомиться с материалами дела. Через некоторое время адвокат заявил ходатайство о том, что Ильшата Аминова задержали с нарушениями, и попросил освободить его в зале суда. Ходатайство было долгим, со ссылками на различные статьи Уголовно-процессуального кодекса РФ. Тогда судья попросил адвоката ссылаться на статьи, но не цитировать их. Адвокат попробовал, и у него не получилось. Тогда судья предупредил его, что не примет ходатайство, если тот продолжит затягивать процесс. После небольшого спора судья вынес адвокату официальное предупреждение.

Посчитав это личной заинтересованностью, адвокат Ильшата Аминова выразил недоверие суду и попросил назначить другого председательствующего. Ильшат Аминов его поддержал, прокурор и следователь в свою очередь посчитали, что для этого нет оснований. Суд постановил отказать в отводе судьи и продолжить заседание.

По версии следствия, с июня 2021-го по 6 ноября 2024 года Аминов оказывал содействие организациям «Аккад», «Стройконтинент», «Направление», «Урын» и «Регламент» при заключении договоров аренды государственной недвижимости.

Помимо этого, зная о запрете на предпринимательскую деятельность, Ильшат Аминов незаконно участвовал в работе этих организаций, предоставляя им покровительство и преимущество. В тот же период он занизил стоимость арендных платежей и заключил договоры аренды с организациями. Таким образом, нанес ущерба государству на 2,8 млн рублей.

На заседании Ильшат Аминов настаивал, что не имеет никакого отношения к оценке при сдаче в аренду госимущества, так как этим занимаются другие люди.

Адвокат и сам Ильшат Аминов настаивали на домашнем аресте, так как мужчина является единственным кормильцем в семье Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Вы хотите, чтобы я за него не бился?»

Свою вину Ильшат Аминов не признал.

«Вина Аминова подтверждается его собственными показаниями и показаниями свидетелей. Оказавшись на свободе, он может воздействовать на свидетелей или сбежать из страны, так как у него есть заграничный паспорт. Прошу назначить заключение под стражей», – сообщил следователь.

Адвокат и сам Ильшат Аминов настаивали на домашнем аресте, так как мужчина является единственным кормильцем в семье. У него есть 18-летняя дочь и 12-летний сын, его супруга недавно узнала о тяжелом заболевании.

«Моей супруге предстоит химиотерапия, ей будет тяжело, я должен заботиться о ней. Ваша честь, назначьте мне наказание, не связанное с содержанием в СИЗО», – сказал Аминов.

В итоге суд принял решение оставить Ильшата Аминова в СИЗО до 17 февраля.

Каждый раз, когда судья уходил в совещательную комнату, адвокат Аминова обращался к его родственникам.

«Вы хотите, чтобы я молчал, а не бился за него? Тогда он будет дальше сидеть. Судье не нужно это ходатайство, вот он и злится», – указывал адвокат. Каждое действие судьи родственники Аминова встречали с возмущением. «Жизнь круглая, все вернется бумерангом», – сказали они гособвинителю.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сотрудники УФСБ задержали начальника отдела Управления Минземимущества Татарстана по подозрению в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности.