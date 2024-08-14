«Помочь соотечественникам»: алькеевцы отправили 2 тонны гумгруза в Курскую область

Фото предоставлено Лилией Шафиковой

Из села Базарные Матаки Алькеевского района отправили машину с первой партией гуманитарной помощи для жителей Курской области.

Неравнодушные жители, коллективы организаций и учреждений района собрали то, что необходимо пострадавшим в первую очередь — воду, предметы личной гигиены, кондитерские изделия, мясные и рыбные консервы, продукты быстрого приготовления, одежду и обувь, постельное белье, полотенца.

«Прежде всего я хочу выразить благодарность нашим предпринимателям, коллективам учреждений, организаций, всем жителям района, кто близко к сердцу принял горе курян и откликнулся. Мы живем в стране, где чужой беды не бывает», — подчеркнул глава района Александр Никошин.

«Коллективы всех учреждений и организаций района, сельские поселения, неравнодушные люди откликнулись на призыв помочь нашим соотечественникам, оказавшимся в тяжелой ситуации. Большое спасибо всем», — отметила руководитель районной библиотечной системы и пункта приема гуманитарной помощи Татьяна Петухова.

Гуманитарную помощь в пункт сбора в Казани доставил водитель Гарифулла Хайруллин. Ранее ему уже приходилось отвозить шефскую помощь бойцам в зону спецоперации. «Когда-то я тоже принимал присягу. Сегодня я уже не подхожу по возрасту для службы в наших вооруженных силах, но оказать посильную помощь всегда готов», — заявил активист.

Сбор гуманитарной помощи в районе будет продолжен.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ Рустам Минниханов перечислил часть зарплаты в помощь жителям Курской области.

Этому примеру последовала и администрация Менделеевского района РТ.