Помидоры, огурцы, растительное и сливочное масло подорожали в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За период с 16 по 23 сентября в Татарстане продолжили дешеветь овощи из борщевого набора и яблоки, но подорожали помидоры, огурцы, растительное и сливочное масло. Это следует из данных Татарстанстата.

В частности, помидоры стали дороже на 1,41%, с 126,15 до 127,92 рубля за килограмм, огурцы — на 5,29%, с 100,21 до 105,57 рубля за килограмм, а бананы — на 0,53%, с 137,15 до 137,89 рубля за килограмм.

Сливочное масло выросло в цене на 1,89%, с 828,53 до 857,77 рубля за килограмм, а подсолнечное масло — на 1,74%, с 119,53 до 121,63 рубля за килограмм.

Среди овощей борщевого набора заметнее всего подешевела белокочанная капуста — на 11,44%, с 37,42 до 33,13 рубля за килограмм. Морковь подешевела на 9,40%, с 37,70 до 34,07 рубля за килограмм. Ненамного отстал от нее картофель: он стал дешевле на 9,30%, с 39,15 до 35,48 рубля за килограмм.

Свекла уменьшилась в цене на 6,71%, с 39,92 до 37,27 рубля за килограмм, а лук репчатый подешевел на 4,04%, с 37,68 до 36,19 рубля за килограмм. Стали дешевле и яблоки — на 1,96%, с 123,11 до 120,73 рубля за килограмм.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в августе годовая инфляция в Татарстане замедлилась до 8,95%.