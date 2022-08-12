Полянский: Совбез ООН не стал поддерживать версию Киева об обстреле Запорожской АЭС

Несмотря на то, как западные коллеги пытаются не бросить и тени на репутацию своих киевских клиентов, версию Украины о том, что ЗАЭС обстреливает Россия, на заседании Совбеза ООН никто не поддержал. Об этом заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Он отметил, что представители западных стран готовы прибегать в большой «дипломатической эквилибристике», чтобы не называть вещи своими именами: Украина безрассудно обстреливает ЗАЭС, ставя при этом под угрозу безопасность всей Европы.

«Этот цинизм, конечно, поражает. Главное — не бросить и тени на репутацию своих киевских клиентов. Об Украине — либо хорошо, либо никак!» — написал Полянский в своем Telegram-канале.

По его словам, больше всего поразило, что представитель киевского режима решился озвучить фантасмагорическую версию обстрела Россией Запорожской АЭС.

«Решился, лишний раз показав свою неадекватность и неадекватность своего руководства. Будем надеяться, что прошедшее обсуждение, в ходе которого, при всей зацикленности на обвинения в адрес России, никто бредовую украинскую версию событий по сути не поддержал, удержит украинское руководство от новых безрассудных провокаций и визит главы МАГАТЭ Р. Гросси на ЗАЭС все-таки состоится в самое ближайшее время», — резюмировал зампостпреда РФ при ООН.

Накануне в результате очередного обстрела украинскими военными ЗАЭС в Энергодаре повредилась высоковольтная линия подстанции «Каховская». Минимум три снаряда упали около хранилища радиоактивных изотопов. За один день ВСУ обстреляли станцию дважды.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что российские военные обеспечивают охрану ЗАЭС. Он также поразился тем, что политические элиты Европы своей иррациональной поддержкой Киева ставят под угрозу безопасность собственных граждан.

Спецоперация началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что перед военными стоит задача демилитаризации и денацификации киевского режима.