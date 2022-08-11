Снаряды ВСУ попали в хранилища с радиоактивными изотопами на АЭС в Запорожье

В результате очередного обстрела украинскими военными Запорожской АЭС в Энергодаре повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская». Минимум три снаряда упали около хранилища радиоактивных изотопов, сообщил представитель администрации области Владимир Рогов.

От обрыва линий электропередачи на поле вспыхнул пожар, который сейчас активно тушат, добавил Рогов. Именно этим, по его словам, объясняются клубы дыма в районе АЭС.

«Специалисты станции получили указание перейти в защищенные помещения. В настоящее время какого-либо загрязнения на станции не фиксируется. Радиационный фон в норме», – написал представитель запорожской администрации в своем телеграм-канале.

Украинские военные только за сегодняшний день обстреляли ЗАЭС дважды. За атаки на станцию Минобороны РФ обвинило Киев в ядерном терроризме, а страны «Большой семерки» призвали Россию передать станцию под контроль Украины, чтобы обстрелы прекратились.