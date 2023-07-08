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Полянский: Россия запросила заседание Совбеза ООН по подрыву «Северных потоков»
Россия запросила на 11 июля новое заседание Совета безопасности ООН по теме подрыва российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский рассказал в своем телеграм-канале.
«Будем наносить еще один удар по линии западников о том, что расследованию этого преступления уделяется достаточно внимания в Дании, Германии и Швеции и международные усилия для поиска виновных не требуется», – написал дипломат.
Он уточнил, что Москва запросила Лондон (в июле Великобритания председательствует в Совбезе ООН) пригласить для отчета представителей трех стран, которые проводят расследование по подрыву газопроводов.
«Посмотрим, решатся ли наши оппоненты на этот ход: ожидания отчета по трем национальным расследованиям среди стран-членов ООН нарастают. Ну и, как всегда, пригласим пару интересных незаангажированных докладчиков», – заключил Полянский.
Напомним, утечки на двух российских газопроводах, «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», произошли 26 сентября 2022 года. Сейсмологи сделали вывод, что на трубопроводах были устроены взрывы. Их мощность достигала нескольких сот килограммов в тротиловом эквиваленте.
В начале июня спецслужбы Германии вышли на след украинского подрывника, но не смогли подтвердить, что киевские власти знали о планах совершить диверсию.
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