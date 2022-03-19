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Спорт
19 марта 2022  14:29
Дамир Садриев

Полузащитник «Рубина» Абильдгор покинул расположение клуба и улетел в Данию

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Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор покинул расположение клуба и улетел из России. Об этом сообщает датское издание Nordjyske.

По словам генерального директора «Ольборга» Томаса Белома, футболист казанцев восстанавливается от травмы, а также тренируется в расположение клуба из Дании.

«До лета речь не шла о том, что Оливер сыграет за «Ольборг». Мы рады предоставить наши ресурсы одному из наших воспитанников академии, и мы просто счастливы видеть его снова и видеть, что у него все хорошо», – заявил генеральный директор «Ольборга» Белом.

Напомним, контракты с «Рубином» приостановили уже три легионера: Андерс Дрейер, перешедший в датский «Митьюлланд» и Сеад Хакшабанович, пополнивший состав шведского «Юргордена», а также Филип Уремович. 

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» публиковала материал, представив, каким будет состав «Рубина», если команду покинут все иностранцы клуба.

#фк рубин #футбол #Оливер Абильдгор
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