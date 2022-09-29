Получившим бронь от мобилизации выдадут специальные удостоверения об отсрочке

Граждане России, имеющие бронь, получат специальные удостоверения об отсрочке от призыва в Вооруженные силы РФ по частичной мобилизации. Об этом сообщается на портале Объясняем.рф.

«Остальным категориям граждан удостоверения не выдаются», — уточняется в сообщении.

Ранее депутаты Госдумы призвали предоставить отцам троих и более детей до 18 лет отсрочку от частичной мобилизации. Во втором и третьем чтениях одобрен законопроект о трудовых гарантиях для граждан, призванных на службу. После демобилизации они в течение трех месяцев смогут вернуться на свою прежнюю работу.

Россия с 24 февраля этого года проводит специальную военную операцию на Украине, ее начал Президент РФ Владимир Путин. О проведении в стране частичной мобилизации глава государства объявил 21 сентября. О принципах призыва резервистов можно прочитать в материале «Татар-информа».