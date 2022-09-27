Госдума одобрила поправки о трудовых гарантиях для мобилизованных россиян

Госдума во втором и третьем чтениях одобрила законопроект о трудовых гарантиях для мобилизованных граждан. После окончания службы они в течение трех месяцев смогут вернуться на прежнюю работу на ту же должность. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента РФ.

«Принятые сегодня законы обеспечат трудовые гарантии мобилизованным гражданам и добровольцам. За ними сохранится рабочее место, должность, а также социально-трудовые гарантии на весь период военной службы. Солдаты и офицеры обеспечивают безопасность нашей страны и должны быть уверены: о них позаботятся», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По документу, время, на которое трудовой договор был приостановлен, засчитают в трудовой стаж работника и в стаж его работы по специальности.

По словам соавтора поправок, председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, дополнительные гарантии предусмотрены и для членов семей мобилизованных граждан и добровольцев.

«Их нельзя будет без согласия привлечь для особого режима работы: направить в служебные командировки, привлечь сверхурочно, в ночное время, в выходные и праздничные дни. Кроме того, для них предусматривается преимущественное право сохранения работы при сокращении численности или штата сотрудников», — рассказал он.

21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт.