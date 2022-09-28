Многодетным отцам в России могут предоставить отсрочку от мобилизации

Многодетным отцам трех и более детей до 18 лет необходимо предоставить отсрочку от частичной мобилизации. Такую инициативу в Госдуму внесли депутаты от КПРФ. Законопроект опубликован в думской базе данных.

«В случае принятия законопроекта большее количество многодетных семей получат право на отсрочку по мобилизации, что будет направлено на реализацию демографической политики в Российской Федерации и гарантию прав несовершеннолетних», – сказано в пояснительной записке.

Депутаты напомнили, что ранее от мобилизации предлагалось освободить родителей с четырьмя и более детьми в возрасте до 16 лет, матерей или отцов-одиночек, имеющих одного ребенка или более в возрасте до 16 лет, а также семьи с тремя и более детьми. Также отсрочка полагается мужчинам в случае беременности супруги на сроке не менее 22 недель.

Россия с 24 февраля этого года проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. О проведении в стране частичной мобилизации глава государства объявил 21 сентября. О принципах призыва резервистов можно прочитать в материале «Татар-информа».