Получивший ранее перелом ребер Николай Дроздов выписан из больницы
Госпитализированного после перелома ребер 85-летнего телеведущего и зоолога Николая Дроздова сегодня выписали из больницы. Об этом рассказал его друг — композитор и певец Дмитрий Дунаев, передает ТАСС.
«Николай Николаевич выписан, едет в машине домой. Чувствует себя хорошо, теперь о нем будет заботиться семья», — заметил собеседник агентства.
При этом в разговоре с РБК Дунаев уточнил, что настроение у Дроздова «прекрасное, но предстоит еще реабилитация».
Как сообщал ранее «Татар-информ», Николай Дроздов попал в реанимацию с переломом ребер в конце января. Ведущий поскользнулся и упал, выходя из автомобиля. Позднее его перевели в обычную палату. О том, что он идет на поправку, Дмитрий Дунаев рассказал 5 февраля.