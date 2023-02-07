Получивший ранее перелом ребер Николай Дроздов выписан из больницы

Госпитализированного после перелома ребер 85-летнего телеведущего и зоолога Николая Дроздова сегодня выписали из больницы. Об этом рассказал его друг — композитор и певец Дмитрий Дунаев, передает ТАСС.

«Николай Николаевич выписан, едет в машине домой. Чувствует себя хорошо, теперь о нем будет заботиться семья», — заметил собеседник агентства.

При этом в разговоре с РБК Дунаев уточнил, что настроение у Дроздова «прекрасное, но предстоит еще реабилитация».

Как сообщал ранее «Татар-информ», Николай Дроздов попал в реанимацию с переломом ребер в конце января. Ведущий поскользнулся и упал, выходя из автомобиля. Позднее его перевели в обычную палату. О том, что он идет на поправку, Дмитрий Дунаев рассказал 5 февраля.

Николай Николаевич Дроздов — российский зоолог и телеведущий, доктор биологических наук, почетный профессор Московского государственного университета. С 1977 по 2019 год вел научно-популярную телепрограмму «В мире животных». В настоящее время продолжает преподавать в МГУ. Автор более 40 книг о природе разных стран и континентов, сотен научных статей. Помимо прочего, он снимался в нескольких кинофильмах и телесериалах, а также озвучивал мультфильмы «В поисках Дори» и «Зверополис». Лауреат премии «Золотая панда» и премии ЮНЕСКО за популяризацию науки.