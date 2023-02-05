Композитор Дунаев рассказал, что получивший перелом ребер Дроздов идет на поправку

Госпитализированный после перелома ребер 85-летний телеведущий и зоолог Николай Дроздов идет на поправку, но пока остается в больнице. Об этом заявил друг ведущего композитор Дмитрий Дунаев, передает РИА Новости.

«Состояние нормальное. Я думаю, что буквально на днях его выпишут и он поедет домой. Состояние хорошее», — отметил собеседник агентства, уточнив, что дата выписки еще не известна.

Как сообщал ранее «Татар-информ», Николай Дроздов попал в реанимацию с переломом ребер в конце января. Ведущий поскользнулся и упал, выходя из автомобиля. Позднее его перевели в обычную палату.