Николай Дроздов попал в реанимацию с переломом ребер

85-летний телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с множественными переломами ребер. Об этом передает телеканал НТВ со ссылкой на соседа ученого – художника Константина Мирошника.

«Сделали свое дело ледяные дожди. Выйдя из машины, он поскользнулся и упал. Он ехал с кафедры МГУ, где работает преподавателем. Упал и ударился, выбил себе, как оказалось, восемь ребер», – рассказал собеседник.

По его словам, Дроздов хотел остаться дома, хотя жена Татьяна настаивала на срочной госпитализации. Скорую помощь вызвали после двух суток, на МРТ обнаружили перелом восьми ребер, после чего сразу положили в реанимацию.

Отмечается, что телеведущий пробудет в больнице как минимум неделю, после чего предстоит длительный процесс реабилитации.