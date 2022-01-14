«Получили мокрой тряпкой по морде»: Гизатуллин прокомментировал два разгрома подряд

Главный тренер альметьевского «Нефтяника» Ильнур Гизатуллин прокомментировал два разгромных поражения подряд своей команды с общим счетом 2:13. Так, накануне татарстанский коллектив уступил дома ижевской «Ижстали» (1:6), а днями ранее пермскому «Молоту» (1:7).

По словам главного тренера, всю ответственность за результат он готов взять на себя.

«Особо говорить нечего, всю ответственность беру на себя. Проигрывает тренер, а выигрывает команда. Значит, мы неправильно подвели физически, психологически – все, что угодно, но так играть нельзя. Хотя третий период, жизнь показывает, что можем играть более-менее, а так больше нечего добавить», – сказал специалист.

«Есть такое грубое выражение, наверное, оно уместно. „Получили мокрой тряпкой по морде“. Но опять же не хочу винить ребят, хотя они действующие лица. Некоторые с шайбой опытные, но так не могут играть. Но вся вина на нас», — цитирует Гизатуллина пресс-служба альметьевского клуба.

В данный момент «Нефтяник» с 46 очками располагается на 13 месте в турнирной таблице регулярного чемпионата ВХЛ.