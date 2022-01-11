«Нефтяник» проиграл дома «Молоту» — 1:7

«Нефтяник» разгромно проиграл пермскому «Молоту». Несмотря на хороший настрой после позавчерашней победы над «Торосом» (3:1), сегодня альметьевцы смогли забить лишь один раз против семи шайб соперника.

В первом периоде стартовый натиск хозяев цели не достиг, хотя альметьевцы атаковали много и настойчиво: броски в створ ворот 16-9. Причем материализовать свое преимущество хозяевам не удалось ни в равных составах, ни в большинстве. Вратари были лучшими в равной игре.

Во втором периоде изменений в картине игры не произошло. Но в середине периода не без рикошета шайба все же влетела в ворота «Нефтяника», 0:1, за ней последовала еще одна. В отличие от альметьевцев «Молот» успешно реализовывал свои моменты.

В самом начале третьего периода гости реализовали большинство, и счет изменился на 0:3, а всего через две минуты — на 0:4. «Нефтяник» поменял вратаря, после чего все-таки смог забросить свою первую шайбу: Данил Воеводин, 1:4.

Третий период стал разгромным для хозяев льда — в сумме за 20 минут «Нефтяник» пропустил пять шайб. Итоговый счет — 1:7.

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Молот» (Пермь) — 1:7 (0:0, 0:2, 1:5). Шайбы забросили Воеводин (45) — Зенчиков (30, 58), Мнацян (29, 41), Банников (43), И. Захарчук (54), Чефанов (55). Штраф: 6-31.

После 40 матчей в активе альметьевцев осталось 46 очков, 13-е место. 13 января «Нефтяник» примет на своем льду ижевскую «Ижсталь».