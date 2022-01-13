«Нефтяник» потерпел второе крупное домашнее поражение

После позавчерашнего домашнего разгрома от пермского «Молота» (1:7) альметьевцам сегодня нужно было непременно реабилитироваться перед родной публикой. Да и «Ижсталь» приехала в Альметьевск с тяжелым грузом десяти поражений подряд. Однако аутсайдер крупно обыграл «Нефтяник» со счетом 6:1.

В первом периоде первое же удаление в рядах хозяев гости реализовали, преуспев на добивании, 0:1. А в середине периода за 34 секунды еще две шайбы влетели в ворота «Нефтяника», 0:3. Замена вратаря у альметьевцев, Федор Коротаев уселся на лавку запасных, в игру вошел Адель Минегалиев. Удивительные цифры: броски в створ ворот 14-9.

Второе удаление в составе хозяев ижевцы вновь реализовали, выход один на один использовал Алексей Баженов, 0:4. Абсолютно ничего не получается у хозяев. Еще и пятая шайба влетела в их ворота, 0:5. Статистика вновь алогична: броски в створ ворот 18-4.

И лишь в середине третьего периода хорошим кистевым броском Игорь Полыгалов подсластил горечь поражения хозяевам, 1:5. Но через полминуты гости сделали счет неприличным для «Нефтяника», 1:6. За три дня в двух матчах альметьевцы пропустили 13 шайб, забросив две.

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Ижсталь» (Ижевск) — 1:6 (0:3, 0:2, 1:1). Шайбы забросили: Полыгалов (52) — Джиг (3), Кочуров (19, 53), Мнихович (11), Баженов (28), Калмыков (35). Штраф: 4-6.

После 41 матча в активе альметьевцев осталось 46 очков, 13-е место. В следующем туре 22 января в Москве «Нефтяник» сыграет со «Звездой».