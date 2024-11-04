«Получил приглашение на Кубок Овечкина»: боец после СВО увлекся следж-хоккеем

В ходе специальной военной операции Игорь потерял ногу, но строит планы на будущее и живет полноценной жизнью. Боец рассказал, как складывается его жизнь после службы на передовой.

Судьба связала Игоря Киселева с деревней Нижняя Ошма 19 лет назад. Он родился в поселке Юбилейный Пермского края у матери-татарки и русского отца. Семейная жизнь родителей не сложилась. Мама оставила сына у бабушки, тогда ему было всего два года. Ильдар (это имя ему дал мулла в 11 лет) первые два класса окончил в поселке Юбилейный. Затем бабушка Гузалия увезла его в свою деревню Нижняя Ошма. Здесь он продолжил учебу.

Ильдар не знал татарского языка. Сельские ребята, бывало, дразнили его за это.

«Сначала было очень сложно. Дрались, но я себя в обиду старался не давать. За полгода, пусть не в совершенстве, но хорошо освоил язык. Думаю, мое окружение способствовало тому, что я вырос татарином. Со временем те ребята, с кем приходилось драться, стали лучшими друзьями. После окончания девяти классов Нижнеошминской средней школы пять ребят из класса — я, Ильдар Валиев, Азат Галиев, Ильгиз Салахутдинов, Фарит Файзрахманов — поступили в Мамадышский политехнический колледж. Я со школы очень любил спорт, занимался сразу несколькими видами. Любимые предметы — технология и физкультура», — поделился воспоминаниями он.

В 2017 году Ильдар ушел в армию, службу проходил в Забайкальском крае. Отслужив год, устроился на работу на завод «Хаят Кимья», который располагается в ОЭЗ «Алабуга». За четыре года от рабочего дорос до бригадира.

С началом частичной мобилизации 23 сентября 2022 года Ильдар получил повестку. Это известие очень тяжело восприняла его бабушка: он был единственной опорой для нее, а она — для него. Однако относительно мобилизации у молодого человека было свое мнение.

«Бабушка, не волнуйся. Родина нас зовет, мы должны встать на ее защиту. Дай Аллах, вернемся живыми», — успокаивал он ее.

Уже на другой день мобилизованных проводили на военную службу от военного комиссариата района. Месяц длилось обучение в Казани на полигоне танкового училища. Вместе с земляками татарстанец был распределен в воинскую часть, дислоцированную в Луганской народной республике.

«Долгое время мы держали оборону по направлению Макеевки и Залимана. Каждый день останавливали натиск врага. Через год вернулся в отпуск. С каким удовольствием я ел бабушкин домашний суп, салаты, ее пирожки с яйцом и луком. Благодарен коллективам Нижнеошминской школы и политехнического колледжа, которые пригласили меня на встречу со школьниками и студентами. Рад был встрече с друзьями», — заметил мамадышец.

После отпуска подразделение было переброшено к Авдеевке под Донецком, которые удерживали ВСУ. Но под натиском российских войск противник был вынужден оставить его и отступить. Но позднее в боях за город Красногоровку Игорь был сильно ранен.

«Было 11 часов дня, мне на ноги упали кассетные боеприпасы и взорвались. В первые мгновения я даже не почувствовал боли. Испытал шок. После того, как перевязали ноги жгутами, сделали обезболивающий укол, я, кажется, готов был потерять сознание. Около часа лежал обездвиженным. Невозможно было вынести меня в тыл, обстрелы не замолкали», — вспомнил солдат.

Через час молодого человека унесли в тыл. К тому времени он потерял много крови, давление упало. Раненого разместили в госпитале Горловки. Правая нога практически была оторвана, левая изранена. Бывший боец очень благодарен врачам госпиталя, которые смогли сохранить вторую ногу.

Пятнадцать дней Игорь Киселев провел в Горловке, 12 дней в Ростове-на-Дону, затем его направили на реабилитацию в Москву, в 5-й филиал главного военного клинического госпиталя имени Бурденко. В марте текущего года встал в очередь для получения протеза и в июне получил его. В середине месяца приехал в деревню.

Сегодня он подъезжает к дому бабушки на автомобиле по вымощенной щебнем дороге. Когда-то по улице осенью или весной не мог бы пройти и уверенно стоящий на ногах взрослый человек, но теперь ситуация изменилась.

Находясь в госпитале, солдат стал интересоваться следж-хоккеем. В этом году в составе команды таких же ребят, которые получили ранения в зоне спецоперации, принимал участие в тренировках и товарищеских встречах, проходящих в Балашихе.

Недавно получил приглашение на игры на Кубок всемирно известного хоккеиста Овечкина, которые проходили в Москве. Здесь ему удалось сделать памятное фото с известным советским хоккеистом Вячеславом Фетисовым и звездой хоккейной команды НХЛ «Миннесота» Кириллом Капризовым. И впредь бывший военный планирует заниматься этим видом спорта.

«Во время военной службы мое рабочее место на заводе „Хаят Кимья“ было сохранено за мной. Были накопленные отпускные дни. Как только закончатся, выйду на работу. Руководство завода заверило, что вопросов не возникнет», — отметил он.

Военнослужащий Игорь-Ильдар никогда не жалуется на судьбу или жизнь. Он восхищает своим оптимизмом и открытостью. Можно позавидовать и его чувству юмора.

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Материал подготовлен при участии Николая Михайлова.