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Спорт
25 февраля 2022  15:47
Дамир Садриев

Польский баскетбольный клуб вышел из Единой лиги ВТБ

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Польский баскетбольный клуб «Зелена-Гура» объявил о приостановке выступления в Единой лиге ВТБ. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба клуба в твиттере.

«Мы хотим поблагодарить Единую лигу ВТБ за три исключительных года соревнований на высоком уровне. Однако, сейчас есть вещи поважнее баскетбола. Мы выступаем против насилия и войны, поэтому приостанавливаем наше участие в соревнованиях», — говорится в сообщении. 

Напомним, ранее о выходе из Единой Лиги ВТБ объявил эстонский «Калев», а финский «Йокерит» принял решение отказаться от участия в плей-офф Кубка Гагарина.

#Баскетбол #единая лига втб
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