Польский баскетбольный клуб вышел из Единой лиги ВТБ

Польский баскетбольный клуб «Зелена-Гура» объявил о приостановке выступления в Единой лиге ВТБ. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба клуба в твиттере.

🏀 | Official statement: pic.twitter.com/TcdCT06Vu9 — Enea Zastal BC Zielona Góra 🇵🇱 (@basket_zg) February 25, 2022

«Мы хотим поблагодарить Единую лигу ВТБ за три исключительных года соревнований на высоком уровне. Однако, сейчас есть вещи поважнее баскетбола. Мы выступаем против насилия и войны, поэтому приостанавливаем наше участие в соревнованиях», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее о выходе из Единой Лиги ВТБ объявил эстонский «Калев», а финский «Йокерит» принял решение отказаться от участия в плей-офф Кубка Гагарина.