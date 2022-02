Эстонский баскетбольный клуб «Калев» покинет Единую лигу ВТБ

Баскетбольный клуб «Калев» из эстонского Таллина покинет Единую лигу ВТБ из-за спецоперации России на территории Украины. Об этом сообщает инсайдер Донатас Урбонас.

Basketball World reacts:



Lithuanian Basketball Federation urges LTU basketball organizations to break all scheduled contacts with Russian & Belarus sports subjects.

Kalev Tallinn is expected to leave the VTB League.

BC Siauliai canceled their ENBL home game v Enisey Krasnoyarsk.