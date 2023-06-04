Польские наемники заявили, что участвовали в нападении на Белгородскую область

Польские СМИ опубликовали сообщение местных наемников, в котором они заявили о своем участии в нападении на Белгородскую область в конце мая. Публикация в телеграм-канале Polski Korpus Ochotniczy провисела несколько часов, а затем ее удалили, передает РИА Новости.

«Все задают нам один вопрос, принимали ли мы участие в операции на территории Белгородской области. Ответ однозначный: конечно», – говорилось в сообщении. Также в нем утверждалось, что в нападении участвовала первая штурмовая группа корпуса, и «все вернулись целыми и невредимыми».

К сообщению было прикреплено видео, на котором несколько человек в камуфляжной форме со скрытыми лицами держали в руках вывеску «Почты России».

«Информация о нашем участии в операции была специально опубликована с большой задержкой из соображений безопасности», – приводит агентство цитату из сообщения.

Напомним, 22 мая стало известно, что на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. На следующий день Минобороны РФ объявило о разгроме группы и уничтожении более 70 террористов.

Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ДРГ вновь зашла в регион – по его информации, ведутся бои в Новой Таволжанке.