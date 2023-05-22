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Гладков признал заход в Белгородскую область диверсионной группы ВСУ
На территорию Грайворонского городского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Об этом заявил руководитель региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Вооруженные силы РФ вместе с Погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», — заверил губернатор, пообещав в дальнейшем сообщать подробности происходящего.
Upd. (14.34): Кроме того, по данным Гладкова, после обстрела села Глотово Грайворонского округа в районную больницу были доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями. «Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести», — уточнил глава области.
Ранее о массированном обстреле Грайворонского округа рассказали как губернатор Белгородской области, так и Telegram-канал Mash. Последний и вовсе сообщил о гибели одного человека (отметив, впрочем, предварительный характер информации). В свою очередь Telegram-канал Shot со ссылкой на источники сообщил об «ожесточенном бое с украинской ДРГ» у приграничной деревни Дроновка с использованием техники и БПЛА.
При этом украинские паблики разместили видеозапись артиллерийского обстрела КПП «Грайворон». На видео видно, как над погранпунктом и его окрестностями поднимаются клубы дыма от разрывов снарядов.
Позднее был опубликован ролик с украинским танком Т-72, который, как утверждается, заехал на территорию КПП, и еще одно видео с бронетехникой. Telegram-канал Grey Zone, связанный с частной военной компанией «Вагнер», заметил на последнем видео «боевые бронированные машины и грузовики с пехотой — две единицы HMMWV, Cougar и „КрАЗ“».
Upd. (14.42): По предварительным данным, бой с диверсионной группой ведется недалеко от населенных пунктов Глотово, Козинка и Гора-Подол, отмечает Telegram-канал Baza.
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