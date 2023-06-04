Гладков назначил встречу ДРГ и заявил о боях в Новой Таволжанке

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал обращение к нему украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Он признал, что диверсанты проникли в регион, и предложил им встретиться сегодня на территории пункта пропуска «Шебекино».

«Увидел обращение подлецов, негодяев, убийц и фашистов, которые якобы хотят встречи со мной, предлагая разговор о пленных. <…> Единственное, что останавливает меня от переговоров с ними – это наши пацаны, которые находятся в их руках. Скорее всего, они их убили, как бы тяжело мне ни было это говорить… Но если они живые – с 17.00 до 18.00 в МАПП Шебекино», – сказал Гладков в видеообращении, которое он опубликовал в своем телеграм-канале.

Так он отреагировал на видеоролик «Русского добровольческого корпуса»* (признанного террористическим в РФ) , в котором диверсанты предложили Гладкову встретиться в храме Новой Таволжанки для обмена двух российских военнопленных.

Губернатор также подтвердил, что ДРГ зашла в регион, и заявил, что сейчас с ней ведутся бои в Новой Таволжанке.

*террористическая организация, запрещенная в РФ