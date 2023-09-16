Польша запретит въезд легковым автомобилям с российскими номерами

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Польша запретит въезжать в республику легковым автомобилям с российскими номерами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на польского министра внутренних дел и администрации Мариуша Каминьского.

«Этот запрет на польской границе будет действовать с завтрашнего дня и вступит в силу сегодня в полночь», — сказал глава ведомства.

Он добавил, что ранее Польша запретила въезд грузовых автомобилей с российской регистрацией и сейчас она «завершает это дело».

«Ни один российский автомобиль в Польшу не въедет», — заявил Каминьский и уточнил, что под запрет попадают абсолютно все — как коммерчески используемые, так и частные — автомобили с российскими номерам независимо от того, является ли владелец автомобиля россиянином или гражданином другого государства.

8 сентября Еврокомиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС против России еще в 2022 году, распространяются и на личные автомобили с российскими регистрационными знаками. После чего Эстония, Латвия и Литва запретили въезд на свою территорию на авто с российскими номерами. 12 сентября МИД Финляндии сообщал, что пока не станет следовать рекомендации ЕК, но через пару дней власти страны изменили свое решение.