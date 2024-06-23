Польша хочет закрыть два последних погранпункта на границе с Беларусью

Польша хочет закрыть два последних действующих пограничных перехода на границе с Беларусью. Об этом заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский, передает ТАСС.

«Пока мы изучаем вопрос, будет ли это ощутимо для польской экономики», — рассказал политик и сослался на практику Финляндии, которая закрыла погранпереходы на границе с РФ.

Всего на польско-белорусской границе расположены 6 пунктов пропуска. По инициативе Варшавы четыре из них не работают, на пятом введены ограничения для белорусских грузовиков. Польша регулярно обвиняет Беларусь в организации наплыва мигрантов с Ближнего Востока и из Африки на границу с Польшей. Польская погранслужба утверждает, что с начала года зарегистрировано более 19 тыс. попыток нелегально проникнуть из Беларуси в республику.

Напомним, в конце 2023 года, в ночь на 18 ноября, Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией, а затем решила перекрыть все остальные, кроме самого северного. По заявлениям властей, это связано с резким ростом числа нелегальных мигрантов, прибывающих из соседней страны.