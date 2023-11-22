Финляндия закроет остальные КПП на границе с Россией, кроме самого северного

Власти Финляндии решили закрыть оставшиеся КПП на границе с Россией. Работать будет лишь самый северный — Райя-Йосепи, сообщает Helsingin Sanomat.

По данным издания, об этом будет объявлено в среду. Причина закрытия та же, что и с предыдущими пунктами — прибытие через Россию нелегальных мигрантов из Сирии, Сомали, Йемена и других стран. Все они запрашивают убежище в Финляндии.

Напомним, что по этой причине в ночь на 18 ноября было закрыто четыре контрольно-пропускных пункта. МИД России выразил протест, отметив, что решение финских властей нарушает права десятков тысяч граждан обеих стран.