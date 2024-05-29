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Политика 29 мая 2024 11:42

Польша разрешила Киеву применять поставляемое оружие для ударов по территории РФ

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Власти Польши разрешили Украине применять поставляемое Варшавой оружие для ударов по объектам, расположенным на российской территории. Об этом заместитель министра обороны Цезарий Томчик заявил в эфире радиостанции Radio Zet.

«На польское оружие, которое мы поставляем Украине, нет таких ограничений», — приводит слова политика ТАСС.

Томчик добавил, что страна работает над 45-м пакетом военной помощи для Украины. В целом объем поддержки за последние годы составил в 15-20 млрд злотых (3,75-5 млрд долларов).

Вчера глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции после встречи министров обороны стран ЕС рассказал, что пока лишь одно-два государства готовы снять ограничения на применение ВСУ поставляемого ими оружия для ударов по российской территории.

На пресс-подходе по итогам визита в Узбекистан Президент Владимир Путин сказал, что Россия внимательно наблюдает за заявлениями западных политиков об ударах вглубь ее территории. Он также предостерег представителей стран НАТО, отметив, что они «должны отдавать себе отчет, с чем они играют».

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