Politico: США намерены переправить на Украину ЗРК NASAMS с Ближнего Востока

Соединенные Штаты рассчитывают передать Украине часть зенитных ракетных комплексов NASAMS, находящихся в странах Ближнего Востока. Сейчас с ними ведутся переговоры, сообщает Politico со ссылкой на гендиректора компании Raytheon Technologies, которая занимается производством этих ЗРК, Грега Хейеса.

«Есть системы NASAMS, которые развернуты на Ближнем Востоке, и некоторые из наших союзников по НАТО и мы сами [США] на самом деле работаем с несколькими странами Ближнего Востока, которые в настоящий момент используют NASAMS, и пытаемся направить их в качестве поддержки Украине», — цитирует его ТАСС.

Хейес отметил, что позднее США предоставят этим странам новые комплексы. Дело в том, что на производство ЗРК требуется около двух лет — передать их Украине из других стран будет значительно быстрее.

Руководитель компании отказался называть страны, с которыми ведутся переговоры. Однако среди покупателей NASAMS на Ближнем Востоке всего два государства — Оман и Катар.