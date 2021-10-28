Польша попросила «Газпром» снизить контрактную цену на газ

Польская энергетическая компания PGNiG попросила ПАО «Газпром» уменьшить стоимость газа, поступающего в Польшу из России по Ямальскому контракту, сообщает ТАСС.

«28 октября <…> PGNiG направила письмо в „Газпром“ и „Газпром экспорт“, в котором вносятся изменения в заявку PGNiG от ноября 2020 года об изменении цены на газ <…> в сторону ее снижения, чтобы текущая рыночная ситуация могла быть учтена в процессе пересмотра условий», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Председатель правления польского концерна Павел Маевский уверен, что беспрецедентный рост цен на газ на европейском оптовом рынке может стать «основанием для пересмотра ценовых условий» по заключенному в 1996 году Ямальскому контракту. По мнению польской стороны, заявка может вызвать изменение цены на газ, получаемый от «Газпрома», уже с 1 ноября этого года.

РИА Новости отмечает, что «Газпром экспорт» получил обращение PGNiG о снижении цены на газ. В российской компании «в настоящее время изучают его».

Ямальский контракт предусматривает возможность поставки в Польшу до 10 млрд куб. метров газа в год, причем эта страна должна отбирать не менее 8,7 млрд. Всего польская сторона использует около 20 млрд куб. метров газа ежегодно и не намерена продлевать соглашение с «Газпромом» после его завершения в 2022 году.

Накануне Президент России Владимир Путин поручил ПАО «Газпром» увеличить закачку газа в европейские хранилища после заполнения отечественных. После этого цена газа в Европе на спотовом рынке упала на 6%, о чем сообщало ИА «Татар-информ».