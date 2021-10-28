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Ру Тат
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28 октября 2021  09:54

Цена газа в Европе упала на 6%

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На открытии торгов цены на газ в Европе опустились ниже 1 тыс. долларов за тысячу кубометров. Таким образом, на фоне ожидания «Газпромом» европейских ПХГ снижение составило 6%, следует из данных биржи ICE.

Так, в 9.01 ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах держался на отметке в 973 доллара за тысячу кубов. Затем к 9.09 снижение ускорилось до 8%, и стоимость газа достигла 956 долларов за 1 тыс. кубометров.

Напомним, накануне торги завершились, когда тысяча кубометров газа стоила 1,4 тыс. долларов.

#газпром #европа #стоимость газа
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