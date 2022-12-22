Полпред Президента в ПФО исполнил новогодние желания двух детей из Набережных Челнов

пресс-служба полпреда в ПФО

Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров принял участие в акции «Елка желаний» и исполнил мечту семилетнего Ивана Фадина из Набережных Челнов — прокатиться с командой спортсменов «КАМАЗ-мастер».

Мальчик увлечен техникой, любит собирать конструкторы грузовых автомобилей и инженерных машин. Мечта прокатиться с участниками команды «КАМАЗ-мастер», возникла у Ивана после посещения выставки, где были представлены автомобили «КАМАЗ», участвовавшие в ралли «Париж — Даккар».

Мечта Ивана осуществилась. Он побывал на полигоне Вираж НП «КАМАЗ-автоспорт», здесь спортсмены команды провели для мальчика небольшую экскурсию, рассказали о машинах. Иван прокатился в кабине автомобиля с пилотом Богданом Каримовым по скоростной трассе полигона на спортивном грузовике «КАМАЗ-мастер».

Сегодня исполнилась новогодняя мечта еще одного ребенка из Автограда. Трехлетняя Алиса Пясковская получила в подарок большой кукольный домик. Подарок от имени полпреда Президента РФ в ПФО вручил Главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов.

Демидов посетил семью Пясковских, проживающую в Набережных Челнах, поздравил всех с наступающим Новым годом и передал маленькой Алисе заветный подарок.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» в этом году проходит в юбилейный пятый раз. Благодаря этим акциям тысячи детей получат подарки к Новому году. В этом году количество мечтателей значительно выросло: к акции присоединятся дети из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Акция «Елка желаний» инициирована Президентом РФ Владимиром Путиным на Всероссийском онлайн-марафоне «#Мы вместе». По традиции глава государства также принимает участие в акции.

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в акции «Елка желаний» в Казани и в Москве.