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Ру Тат
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12 мая 2021  13:00
Алексей Угаров

Полпред Президента РФ в Поволжье возложил цветы у казанской гимназии, где погибли дети

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Полномочный представитель Президента России в Приволжском округе Игорь Комаров вместе председателем СК РФ Александром Бастрыкиным и Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым посетили место трагедии и возложили цветы у казанской гимназии № 175, где погибли семеро школьников и двое педагогов. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Игорь Комаров прибыл в Казань в день трагедии 11 мая. Вместе с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым и министром здравоохранения России Михаилом Мурашко они навестили детей в больнице. Также Игорь Комаров провел встречу с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и совещание с руководителями органов власти.

«Обеспечение безопасности и должного уровня защищенности образовательных учреждений является одним из приоритетных направлений деятельности органов власти, правоохранительных и контрольно-надзорных ведомств. Нам необходимо детально разобраться в каждой составляющей, начиная с профилактической работы с молодежью и мониторинга сети Интернет до непосредственного обеспечения безопасности образовательных учреждений», — сказал Игорь Комаров.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вчера, 11 мая, на школу №175 было совершено нападение. На месте происшествия также побывал Президент Татарстана Рустам Минниханов. 
Сегодня, 12 мая, во всех школах Казани отменены занятия, этот день в Татарстане объявлен днем траура.

ЧП в казанской школе
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