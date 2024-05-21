«Полная ложь»: команда Такера Карлсона опровергла запуск шоу на российском ТВ

Такер Карлсон

Фото: kremlin.ru

Появившаяся в российских СМИ информация о запуске американским журналистом Такером Карлсоном собственного шоу на телеканале «Россия 24» не соответствует действительности. Об этом заявил руководитель отдела по программированию и производству стримингового сервиса Tucker Carlson Network Дин Томпсон, передает ТАСС.

«Это полная ложь», — подчеркнул представитель команды американского телеведущего.

Ранее некоторые российские СМИ написали, что бывший ведущий телеканала Fox News и создатель платформы Tucker Carlson Network запустил собственное шоу на канале «Россия 24». Утверждалось, что это совместный проект с YouTube-каналом «КарлсонТВ» (занимается переводом и озвучкой американских политических передач).

При этом выпуск программы TUCKER длительностью 23 минуты действительно появился в эфире канала. Карлсон и его гость обсудили опасность распространения клещей и болезни Лайма, которую переносят эти паукообразные.

Upd. (22.39): В феврале Такер Карлсон опубликовал интервью с Президентом РФ Владимиром Путиным, набравшее впоследствии более 200 млн просмотров в социальной сети X (прежде Twitter). Позднее журналист также поговорил с основателем социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павлом Дуровым и философом и публицистом Алексадром Дугиным.