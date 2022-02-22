Политолог заявил о важности темы переселенцев из Донбасса для россиян

Тема помощи переселенцам из Донбасса важна практически для каждого россиянина, почти никто не остается равнодушным. Об этом заявил политолог Александр Асафов в беседе с газетой «Взгляд».

«Есть очевидный маркер — нас с вами не заботит то, что важно Западу. Нас волнуют судьбы сограждан, родных людей, включая жителей Луганской и Донецкой народных республик. Это уже сама по себе оценка действий Запада», — уверен политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва».

«<…> опросы показывают, что россияне думают о помощи и сочувствии, а вовсе не о словах западных лидеров», — убежден Асафов.

При этом он противопоставил мнения большинства опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения и ряда представителей оппозиции, которые будто бы определятся «попозже, по инерции, когда западные лидеры сформулируют свое мнение».

Согласно данным опроса ВЦИОМ, 78% респондентов поддержали размещение в России переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Власти остававшихся на тот момент непризнанными республик Донбасса 18 февраля приняли решение об эвакуации части жителей под предлогом усиления обстрелов. Президент РФ Владимир Путин поручил перечислить по 10 тыс. рублей всем переселенцам.

Позднее Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение Правительству РТ проработать вопрос оказания помощи переселенцам Донецкой и Луганской республик. Для них определены шесть пунктов временного размещения.

Накануне, 21 февраля, Президент России подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик.