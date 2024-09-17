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Политолог усомнился в способности создать аналог Starlink
Политолог Сергей Марков оценил идею России о создании аналога спутниковой связи Starlink (принадлежит SpaceX, компания Илона Маска). Однако он усомнился в способности ее реализации.
«Идея-то хорошая, правильная, но получится ли она, смогут ли ее реализовать? Потому что эту огромную спутниковую группировку запустить – это все очень нелегко. К тому же у нас же нет необходимости создать глобальный интернет, чтобы продавать его. Вряд ли мы сможем конкуренцию создать на этом направлении», - поделился своим мнением Марков с журналистом «Татар-информа».
Также политолог считает, что для военных целей создавать такой проект у России тоже нет необходимости.
«И вот не понятно, для чего это тогда нужно. Вот такие вот есть противоречия», – резюмировал Марков.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия планирует создать аналог системы спутниковой связи Starlink. Российская система будет состоять из 383 спутников и может обойтись в 445 млрд рублей. Подробнее о смысле данной разработки в мирной жизни страны – в материале «Татар-информа».
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