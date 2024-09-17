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В России хотят создать аналог Starlink: сколько будут стоить спутники
Россия планирует создать аналог системы спутниковой связи Starlink (принадлежит SpaceX, компания Илона Маска). Российская система будет состоять из 383 спутников и может обойтись в 445 млрд рублей, пишут «Известия» со ссылкой на предварительную редакцию федерального проекта «Инфраструктура доступа к сети интернет».
Создавать аналог Starlink Россия намерена в 2025-2030 годах. Причем из запланированных 445 млрд рублей 116 млрд выделят из госбюджета. Уточняется, что данная группировка низкоорбитальных спутников обеспечит скоростной доступ в интернет по всему миру. Разработкой проекта займется компания «Бюро 1440».
Как подчеркнули в Минцифры РФ, развитие спутниковой связи – один из основных приоритетов России в ближайшей перспективе. Данный проект должен также войти в новый национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», уточнили в министерстве.
Сейчас документ пока находится на межведомственном согласовании, не исключено, что его еще доработают. Также в Минцифры посчитали преждевременным рассказывать об итоговых цифрах.
В «Бюро 1440», в свою очередь, заверили, что разработка группы спутников проходит строго в соответствии с планом. По словам представителей компании, ключевые технологии будущего сервиса уже подтвердили летную квалификацию и готовы к масштабированию.
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