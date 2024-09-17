В пику Илону Маску: взлетит ли армия спутников России в космос к 2030 году и зачем она?

Создание системы низкоорбитальных спутников в начале сентября анонсировали в Казани на Kazan Digital Week

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Цена вопроса – 445 млрд рублей

Российская спутниковая группировка связи к 2030 году обойдется бюджету страны в 445 млрд рублей. Речь идет о низкоорбитальных спутниках для скоростного доступа в интернет по всему миру.

Амбициозный проект разрабатывает компания «Бюро 1440» в рамках федерального проекта «Инфраструктура доступа к сети Интернет».

В предварительной редакции документа говорится, что из общей суммы государство оплатит лишь 116 млрд рублей. Остальные деньги должны быть найдены из внебюджетных источников.

По данным газеты «Известия», на данный момент проект находится на межведомственном согласовании, не исключено, что его еще доработают.

Стоит отметить, что создание системы низкоорбитальных спутников в начале сентября анонсировал в Казани глава Минцифры РФ Максут Шадаев, выступая на пленарной сессии Kazan Digital Week.

Леонид Коник: «В текущей геополитической ситуации России нужна суверенная низкоорбитальная спутниковая группировка, на которую можно положиться во всех ситуациях и которая при этом не решает военных задач других государств» Фото: © Нина Зотина, РИА Новости

Starlink – американский проект, OneWeb – британский, России нужна суверенная спутниковая группировка?

Сумма в почти полтриллиона рублей выглядят реалистичной для проекта, который предполагает создание и вывод на низкую орбиту 383 космических аппаратов с использованием 24 ракет, считает главный редактор портала ComNews, партнер исследовательской компании ComNews Research Леонид Коник.

«Starlink – американский проект, OneWeb – британский. В текущей геополитической ситуации России нужна суверенная низкоорбитальная спутниковая группировка, на которую можно положиться во всех ситуациях и которая при этом не решает военных задач других государств», – подчеркнул эксперт в беседе с «Татар-информом».

Сеть OneWeb насчитывает 648 спутников, и на этот проект ушло $6,1 млрд, примерно $9,4 млн за один аппарат. Затраты на российскую сеть получаются чуть дороже. По текущему курсу ЦБ, 445 млрд рублей эквивалентно $4,9 млрд. С учетом 383 спутников в проекте стоимость одного оценивается около $12,8 млн.

Руководитель отдела корпоративных внедрений IT-компании ARTW Антон Рачко рассказал «Татар-информу» как устроена система Starlink. Она включает три основные составляющие: низкоорбитальную группировку спутников, наземные станции и пользовательские терминалы. У американцев группировка насчитывает 2,3 тыс. спутников. В планах бизнесмена Илона Маска нарастить ее до 42 тысяч.

«Конечно, без знания подробностей, технологий и архитектуры планируемой отечественной системы сложно судить о достаточности группировки, ее эффективности и жизнеспособности», – заметил Рачко.

По его словам, отдельного финансирования требует поддержание работы спутников на низкой орбите – примерно от 300 до 600 км. Их нужно будет регулярно обновлять, ведь в среднем срок службы таких спутников примерно 4-5 лет.

Система Starlink включает три основные составляющие: низкоорбитальную группировку спутников, наземные станции и пользовательские терминалы Фото: commons.wikimedia.org CC0

«Один взрыв в космосе – и спутников нет ни у кого»: нужны ли они для военных целей?

Главная декларируемая цель проекта «Бюро 1440» – повсеместный скоростной интернет-доступ. Он нужен и для связи в малых населенных пунктах, до которых пока не дошла федеральная программа устранения цифрового неравенства, и для промышленных предприятий, и для обеспечения связью транспорта, в том числе для управления беспилотными автомобилями либо БПЛА.

«Все спутниковые технологии имеют двойное назначение – достаточно вспомнить активное использование сервиса Starlink Вооруженными силами Украины», – указывает Коник.

Впрочем, его военные коллеги не склонны преувеличивать значение спутниковой связи в военной сфере. Как объяснил «Татар-информу» военный эксперт Юрий Кнутов, на фронте российские войска используют альтернативные варианты. Более дешевые и легкие технологически.

«Есть и другие, менее дорогостоящие технологические решения, чем те, что у Илона Маска. Наши разработчики предлагают для связи свои каналы. Они устойчивые, работают очень надежно», – отметил эксперт.

А надежность и простота, как известно, на поле боя ценятся зачастую больше, нежели инновации и технологическая сложность. По словам Кнутова, в США так же озабочены поиском таких решений.

«Мы рассматриваем и другие возможности, и американцы это делают. Почему? Потому что если начнется, не дай Бог, третья мировая война, то один взрыв в космосе выведет из строя все спутники. И наши, и их. Как дальше работать? Как дальше вести бой? Поэтому должны быть более надежные, более дешевые и эффективные варианты», – пояснил эксперт.

«Все спутниковые технологии имеют двойное назначение – достаточно вспомнить активное использование сервиса Starlink Вооруженными силами Украины» Фото: Mil.gov.ua

Главная задача «армии спутников» – мирная сфера

Таким образом, главное значение будущей спутниковой «армии» России лежит все же в мирной сфере. По словам аналитика IT-индустрии, владельца Mobile Research Group Эльдара Муртазина, речь идет о покрытии интернетом и связью мест, куда дотянуться традиционные сети не могут по объективным причинам.

«У нас большая страна, спутниковая связь нужна, и достаточно дешевая. А это именно такая связь. Заявленные 445 млрд рублей — это небольшая сумма. Но надо понимать, что параметры системы тоже отличаются технически. В целом появление такой системы крайне необходимо, поэтому можно только позитивно оценить», – отметил эксперт.

По его словам, низкоорбитальные спутники не представляют собой какого-то ноу-хау. Они стали достаточно простыми с точки зрения создания.

Нет сомнений, что создание подобной системы для обеспечения цифрового суверенитета необходимо России. Особенно с ее огромной территорией и неоднородными климатическими условиями.

Причем с этими территориями напрямую связаны стратегические интересы России. Речь о Северном морском пути, Центральной Сибири, Дальнем Востоке. Приемлемая связь и интернет в каждом отдаленном участке России жизненно необходимы.

Глава Минцифры пообещал, что к 2030 году сети 5G будут со 100-процентным покрытием во всех городах-миллионниках России, а также в столицах регионов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минцифры обещает обеспечить интернетом практически все населенные пункты в России

Именно об этом и говорил Шадаев на Kazan Digital Week, представляя проект «Инфраструктура доступа в интернет» с созданием низкоорбитальной группировки спутников. Он назвал эту задачу сверхсложной и амбициозной, но отметил, что процесс идет, и достаточно быстро.

Глава Минцифры пообещал, что к 2030 году сети 5G будут со 100-процентным покрытием во всех городах-миллионниках России, а также в столицах регионов.

К 2030 году все населенные пункты России с населением от 100 человек должны быть обеспечены мобильным интернетом и мобильной связью.

Более того, министр обещал поддерживать новые разработки в сфере связи и заняться технологиями 6G.

Задачи поставлены амбициозные. Но некоторые эксперты сомневаются, получится ли реализовать столь сложный проект, как запуск столь большого числа спутников. Да и стратегические цели создания дорогостоящей группировки спутников понятны не всем. Таким мнением с «Татар-информом» поделился политолог Сергей Марков.

«Идея-то хорошая, правильная, но получится ли она, смогут ли ее реализовать? Потому что эту огромную спутниковую группировку запустить – это все очень нелегко. К тому же у нас же нет необходимости создать глобальный интернет, чтобы продавать его. Вряд ли мы сможем конкуренцию создать на этом направлении. Это раз. А во-вторых, создавать глобальный интернет, чтобы воевать, тоже, наверное, нам не нужно. И вот не понятно, для чего это тогда нужно. Вот такие вот есть противоречия», – считает эксперт.

Фото на анонсе: commons.wikimedia.org, CC BY-SA 4.0