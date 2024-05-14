Политолог Сергей Марков: Хуснуллин стал одним из героев РФ

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин не просто сохранил свою должность в Кабмине, но и своей работой совершил большие подвиги для своей страны и стал героем. Об этом в интервью «Татар-информу» заявил известный политолог и бывший дипломат Сергей Марков.

«Татарстан является одним из лидеров в России и его присутствие в правительстве естественно. Хуснуллин вообще стал одним из героев. Ведет большое строительство и восстановление Мариуполя и других участков новых территорий. Мариуполь и дорога вокруг Азовского моря – два больших его подвига. Я бы добавил к ним и автодорогу Москва – Казань. Тоже достаточно быстро и неплохо построена. В десять раз она быстрее построилась, по-моему, чем дорога Москва – Санкт-Петербург», – отметил собеседник агентства.

По словам Маркова тот факт, что Татарстан активно представлен в российском правительстве, еще раз показывает его огромную роль в жизни России.

Ранее комитет Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству поддержал кандидатуру Марата Хуснуллина на пост вице-премьера РФ, курирующего эту отрасль. Он был переназначен на свой пост в Кабмине. Кроме того, этот же комитет внес в нижнюю палату Федерального Собрания проект постановления об утверждении Ирека Файзуллина на пост руководителя Минстроя РФ.

Ранее стало известно, что в структуре Кабмина у действующего Премьер-министра России Михаила Мишустина будет 10 заместителей.

Подробнее о роли Казани в Кабмине РФ, смысле смены главы Минобороны и шансах возвращения генерала Суровикина на СВО читайте в интервью Маркова «Татар-информу».